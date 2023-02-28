‘Endişe yaşıyoruz’

Gazimağusa’da bulunan ve 93 yıl önce inşa edilen Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler dün eylem yaptı. Eğitim gördükleri binanın çok eski olduğunu; kolonlarda çatlak oluştuğunu belirten öğrenciler, deprem yaşanması durumunda can güvenliklerinin olmadığını dile getirdi. Öğrenciler, 1930'lu yıllarda yapılan ve daha sonra düzgün bir tadilat dahi yapılmayan binada eğitim gördüklerini ifade etti ve geçtiğimiz yıl okulun tavanının bir kısmının çöktüğünü dile getirdi. Öğrenciler, "Daha önceden betonlar düştü, sadece sıva çekerek makyaj yapıldı." dedi. Sürekli korku ve endişe halinde yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, okulda hiçbir inceleme yapılmadığını n belirtti.

Tavan çökmüştü

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrencilerin de bulunduğu sırada okul koridorunun tavanı çökmüştü. KTOEÖS,28 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin yaralanmadığını duyurmuş, Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet etmişti. Yazılı açıklama yapan KTOEÖS, daha önce de söz konusu okulun yaşadığı yapısal sorunları iki kez gündeme getirdiklerini, gerekli uyarıları yapmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını da ifade etmişti.