Hatıraları yaşatılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yaşamını yitiren Fatma ve Atay Arkan’ın ve Elif, İlknur ve Arda Akbaba ile Amaç Arnavutoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ailelerle görüşerek, acılarını paylaşıp çiçek takdim etti. Tatar, deprem şehidi oldukları için Şampiyon Melekler için anma töreni düzenleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak acının dinmediğini söyledi.

Devletin her zaman depremde yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yaşatılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Deprem şehidi oldukları için Şampiyon Melekler için anma töreni düzenleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybeden diğer vatandaşları da kendisinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diledi.

Depremde yakınlarını yitiren vatandaşlar da gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, sürecin başından beri yanlarında olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

