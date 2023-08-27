Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 312 araç sürücüsü rapor edildi. Toplamda bin 506 aracı kontrol eden ekipler, 16 alkollü sürücünün ehliyetine el koydu. 3 araç sürücüsü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde bin 506 araç kontrol edildi, 16 sürücü alkol olmak üzere 312 kişi rapor edildi, 3 kişi tutuklanırken, 30 araç ise trafikten men edildi. Polisin yaptığı denetimler vatandaşlar tarafından da takdir topladı.