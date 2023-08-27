Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 312 araç sürücüsü rapor edildi. Toplamda bin 506 aracı kontrol eden ekipler, 16 alkollü sürücünün ehliyetine el koydu. 3 araç sürücüsü de tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde bin 506 araç kontrol edildi, 16 sürücü alkol olmak üzere 312 kişi rapor edildi, 3 kişi tutuklanırken, 30 araç ise trafikten men edildi. Polisin yaptığı denetimler vatandaşlar tarafından da takdir topladı.
312 kişi rapor edildi
Polis denetimine takılan 16 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 312 araç sürücüsü rapor edildi. Toplamda bin 506 aracı kontrol eden ekipler, 16 alkollü sürücünün ehliyetine el koydu. 3 araç sürücüsü de tutuklandı.
YORUM EKLE