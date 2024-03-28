363’ü sürat suçu

Abdullah SUİÇMEZ

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta 2 bin 981 araç denetlendi; 766 sürücüye ceza yazıldı, 50 araç trafikten menedildi.

Denetimler önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi, olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 897 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 175’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 441 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir sürücü tutuklandı ve 15 araç ise trafikten menedildi.



Girne’de bin 534 araç sürücüsü kontrol edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 534 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 150’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere 243 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç ise trafikten menedildi.



Güzelyurt’ta ekipler her yere baktı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 550 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 38’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere 82 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir araç ise trafikten menedildi.

