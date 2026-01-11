4 gramı 400 Euro

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda İ.B.'nin (E-33) tasarrufunda 11 gram ağırlığında kokain,4 gram ağırlığında hintkeneviri ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi, porselen tabak ve kart bulundu.

tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği, 4 gram kokaini 400 Euro’ya sattığını söylediği aktarıldı.

Polis, 9 Ocak tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 11 gram ağırlığında kokain, 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi, porselen tabak ve kart bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının 2 Ocak tarihinde Lefkoşa’da bir şahsın yönlendirmesiyle temin ettiği 4 gram ağırlığındaki kokaini başka bir şahsa 400 Euro karşılığında sattığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs bulunduğunu ve emarelerin analize gönderileceğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

