Eşyalar zarar gördü

Gönyeli Yenikent’te faaliyet gösteren bir yoga salonunun oturma odasında, klimanın elektrik aksamla-rının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre yangın, 10 Ocak tarihinde saat 12.55 sıralarında Doğa Sokak üzerinde bulunan salonun oturma odasında başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu klima iç ünitesi ile odadaki eşyalar tamamen yanarken, diğer odalarda da islenme ve duman nedeniyle zarar oluştu. Salon çalışanları ve müşteriler olay sırasında salonda bulunmadığı için herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Polis yetkilileri, yangının çıkış nedeninin klimanın elektrik aksamındaki kısa devre olduğunu belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Yangın, Yenikent sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, elektrikli cihazların periyodik bakımlarının önemine dikkat çekerek benzer olaylara karşı vatandaşları uyardı.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026, 01:40