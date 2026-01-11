Tetikçiye silahı onlar mı götürdü

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesine bulunan Uluhan Oto Galeri’ye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyı düzenleyen 17 yaşındaki A.K. azmettirici olduğu iddia B.A.’nın ardından olayda kullanılan silahları ve kaskı tetikçiye temin ettikleri ileri sürülen F.Y.(E-30), E.Y.(E-29) ve A.Y.(E-49) de tutuklandı. Üç kardeşin tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında zanlı sayısı 5’e çıkarken, F.Y.E.Y.A.Y dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanların Lefkoşa’da meydana gelen “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı A.K.’nin 6 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının galeriye yönelik 5 el ateş açtığını, olay sırasında Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi’nin yaralandığını belirtti.

Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalça bölgesinden, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda galeri içerisinde bulunan araçlarda da hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının olayın meydana geldiği günün akşamı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, yapılan aramada tasarrufunda kask, 2 adet tabanca ile 15 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis memuru; zanlı A.K.’nin gönüllü ifade verdiğini ve cep telefonunda zanlı B.A.’ya ait video görüntülerinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, A.K.’nin ifadesinde, saldırıyı zanlı B.A.’nın azmettirmesiyle gerçekleştirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, bu beyanlar ışığında zanlı B.A.’nın 7 Ocak tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, A.K. ile B.A.’NIN 8 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek tutuklama emri alındığını belirtti.

Birçok kamera görüntüsü incelendi

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok kamera görüntüsü incelendiğini, A.K.’ye silah ve kask götüren aracın 3 zanlının kullanımında olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapılarak birçok emare alındığını, zanlı F.Y.’nin itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, diğer zanlıların ise bağlantıları olmadığı yönünde sözlü beyanda bulunduklarını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, ayrıca zanlı F.Y.’nin verdiği gönüllü ifadenin araştırılması gerektiğini söyledi.

Savcı Hasan Boşnak, polise aracın tespitine yönelik sorular yöneltti. Polis, Girne’den çıkış noktasından başlayarak, silah ve kaskın teslim edildiği ana kadarki tüm görüntülerin incelendiğini belirtti. Polis, aracın zanlıların annesinin adına kayıtlı olduğunu, ancak aracın tasarrufunun kendilerinde olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.