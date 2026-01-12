Kar yağışı etkiledi

Türkiye'ye Ukrayna üzerinden gelen şiddetli soğuk ve karlı havanın etkisine giriyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, bugün yapılacak 54 seferin, AJet 24 seferin ve Pegasus 46 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği duyurdu.

Kar yağışı bugün Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacak. Türk Hava Yolları, İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Uçuşlara dair güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinde ulaşılabileceğini belirten THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, açıklamasında, “İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini duyurdu. Pagasus da İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 46 seferini iptal ettiğini açıkladı. Güncel bilgilerin internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “İstanbul’da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı ile bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.



Soğuk hava yurdu saracak

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği de megakentte beklenen kar yağışına ilişkin saat vererek uyarırken, okulların bugün tatil olduğunu açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklendiği, sıcaklıkların ise 9 ile 4 derece arasında olacağı belirtildi.

İstanbul’un yanı sıra Ankara, Yozgat, Gümüşhane, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Sivas, Maraş, Tunceli ve Ankara’da da okullarda eğitime ara verildi.

