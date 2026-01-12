‘Çalışmalara hız verildi’

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte Ramadan Cemil Meydanı projesine hız verdiklerini duyurdu.

Başkan Şenkul, projeyle çarşıdan kopuk ve meydan hissi vermeyen alanın çarşı ile bütünleşmesini, meydan hissi kazanmasını ve Girne’ye yakışan bir görünüme kavuşmasını hedeflediklerini belirtti. Şenkul, çalışmalar kapsamında Ziya Rızkı Caddesi’nde dokuya uygun olmayan cephelerin düzenlen-mesi, kaldırımlar ve yolların çarşı dokusuna uygun hale getirilmesi, yeni oturma grupları, aydınlatma ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağını bildirdi.

Şenkul, Atatürk Caddesi’nin de Kordonboyu’ndan Anafartalar Lisesi’ne kadar etaplar halinde yeniden düzenleneceğini, böylece minimum rahatsızlık verilmesinin planlandığını ifade etti.

Belediye Başkanı, çarşının önemli sorunlarından biri olan otopark eksikliğine ilişkin de bir yol haritası hazırlandığını belirtti.

Şenkul, Kordonboyu, Antik Liman ve arka sokaklardaki düzenlemelerin tamamlandığını, Kale Arkası ve Karakız bölgesinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şenkul, çalışmalar tamamlandığında Girne Merkez’in bir bütün olarak yeniden hayat bulacağını vurgu-ladı.

