Söz konusu değil

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bölgenin eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlarını yerinde inceledi. Günün ilk programı olan Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi’nin açılış törenine katılan Üstel, ardından yapımı devam eden Güzelyurt Hastanesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Projeyi yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Üstel, hastanenin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı taahhüdü aldıklarını belirtti ve firmanın verdiği söz doğrultusunda çalışmaların zamanında tamamlanacağını ve hastanenin açılacağını söyledi. Üstel, hastanenin Güzelyurt ve çevre bölgeler için sağlık hizmetlerinde büyük bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi. Başbakan Üstel, hem hastane ziyaretinde hem de meslek edindirme merkezinin açılışında yaptığı konuşmalarda Güzelyurt’un önemine dikkat çekti.

“Güzelyurt hiçbir zaman pazarlık konusu olamaz, Güzelyurt’un bir çakıl taşını dahi pazarlık konusu yapamayız” ifadelerini kullanan Üstel, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan gelişiminin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Üstel, bölgenin Rumlara iade edileceğine ilişkin iddialara tepki göstererek, söz konusu olamaz” dedi.

Üstel, Güzelyurt’un güzelleşmesinde üniversitelerin rolüne dikkat çekti. Bölgedeki göçün azalmasının ve gençlerin tekrar Güzelyurt’a dönmeye başlamasının uygulanan politikalar ve yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini belirten Üstel, “Bu bölge bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

Başbakan, halkın ihtiyaçlarına kulak verdiklerini ve bu ihtiyaçları karşılamak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti. Güzelyurt’un cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla başlatılan sosyal konut projesi ile gençlerin bölgede kalıp hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor. Bu kapsamda konut kredisi olanağı da sağlandığını aktaran Üstel, projelerin gençlerin yaşam standardını yükseltmeye ve bölgedeki yaşamı desteklemeye yönelik olduğunu söyledi.



Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026, 01:43