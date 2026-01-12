Halk evine dönüyor

Suriye’nin Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG’den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud’da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Örgütten arındırılan mahalledeki hastanede lav silahı, roketatar, el bombaları, hücum yelekleri ve çok sayıda mermi dikkati çekti. Suriye’nin Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde ordu ile çatışan terör örgütü YPG/SDG’nin karargaha dönüştürdüğü hastane görüntülendi. Mahalle merkezinde yer alan Yasin Hastanesi, örgütün işgalde tuttuğu dönemde "Halit Fecir" olarak adlandırıldı. Terör örgütü YPG/SDG’den arındırılan son mahalle olan Şeyh Maksud’da karargah olarak kullanılan hastanede, lav silahı, roketatar, tüfek, el bombaları, hücum yelekleri ve çok sayıda mermi dikkati çekti. Buradan çekilen örgütün hastanenin tüm bölümlerini patlayıcılarla tuzakladığı belirtiliyor. Örgütün hastanenin altında açtığı tüneller, bombalarla tuzaklandığı için bu alana girişlere Suriye güvenlik güçlerince henüz izin verilmiyor. Mahallede, güvenliğin sağlanmasının ardından bazı ailelerin evlerine döndüğü gözlendi. Ancak mahallede günlük yaşamın henüz tam anlamıyla canlanmadığı, dükkanların büyük bölümünün kapalı olduğu ve çatışmaların izlerinin halen belirgin şekilde görüldüğü tespit edildi. Bazı cadde ve sokaklarda hasar görmüş binalar ile zarar görmüş altyapı dikkati çekti. Yaşanan güvenlik sorunlarının ardından ticari hayatın durma noktasına geldiği mahallede, çok sayıda iş yerinin kepenklerini henüz açmadığı görüldü. Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte mahallede hayatın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Yoğun çatışmalar yaşandı

Terör örgütü YPG/SDG unsurları, Halep’te en son Şeyh Maksud Mahallesi’nde sıkışmıştı. Nüfusun yoğun olduğu mahallede, örgüt unsurları sivilleri kalkan olarak kullanarak Suriye ordusuna karşı koymaya çalışmıştı. Yoğun çatışmaların yaşandığı mahallede, YPG/SDG unsurları daha sonra burayı terk ederek tahliye olmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Suriye ordusu, sivillerin operasyon bitene kadar geçici olarak mahalleden çıkması için güvenli koridorlar ve zaman dilimlere oluşturmuştu.