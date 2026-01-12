Ömer KADİROĞLU

Dikmen bölgesinde hizmet veren iş yerlerine bir yenisi daha eklendi. Bozkan Bozalanlar Tra-ding’in açılışını Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İn-cirli gerçekleştirdi. Mağaza, klima, elektrikli ve elektriksiz ev aletleri, nevresim takımları, soba ve mutfak araç gereçleri gibi birçok ürün çeşidiyle bölge halkına hizmet verecek. Açılışta düzen-lenen kokteyl ve açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek mağaza resmen hizmete girdi. Mağaza direktörü Ahmet Bozalanlar, açılışa katılanlara teşekkür etti. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise mağazanın bölge ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

