Europol destek verecek

Hristodulidis’in seçim döneminde rüşvet aldığına dair iddiaların yer aldığı video gündem olmaya devam ediyor. Rum basını, polisin videoyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan tüm kişilerin ifadeye çağrılacağını aktardı. Soruşturma için Europol’den de destek talep edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcü Vekili Yannis Andoniu, Hristodulidis’in, eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Başkanlık Ofis Müdürü Haralambos Haralambus ile iş birliği içinde, 2023 başkanlık seçimleri döneminde yasal bağış sınırını bazı şirketlerden rüşvet alarak aştığı iddialarının yer aldığı videoyla ilgili açıklama yaptı.

Andoniu, Brüksel’in 3-4 ay önce Rum Yönetimi’ni, AB Konseyi Dönem Başkanlığı öncesinde hibrit tehditler olasılığı konusunda bilgilendirdiğini ve üzerinde çalışılmış ses ve görüntüler içeren videonun bu tehditlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Andoniu, videonun örgütlü propaganda niteliğinde ve art niyetli olduğunu belirterek, Haralambus’un suç teşkil eden bir eylemde bulunması halinde artık Hristodulidis’in yanında olmayacağını kaydetti.

İfade süreci

Rum basını, Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus ile “Cyfield” İnşaat Şirketi Müdürü Yorgos Hrisohos’un ifadeye çağrılacağını ve soruşturmada Europol desteği alınacağını yazdı. Rum polisi bünyesindeki Elektronik Suçlar ve Suç Teşkil Eden Olayların Araştırılması Şubesi’nin de soruşturmada görev aldığı belirtildi.

Video analizi

Rum Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Mihalis Sivirianos, “Fast Check Cyprus” mekanizması aracılığıyla videoyu inceledi. Sivirianos, videodaki başrol oyuncularının seslerinde değişiklik olmadığını, ancak yatırımcıların seslerinde bozulma olduğunu açıkladı.

