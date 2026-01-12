Erhürman çifti de katıldı

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Yeni Yıl Kokteyli ve Yaşam Boyu Hizmet Ödül Töreni, Turunçlu Doğuş Mesarya Tesisleri’nde yapıldı.

Verilen bilgiye göre, etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, dernek başkanları, federasyon Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri, Eğitim ve Teknik Kurul’da görev alan eğitmenler ile Yaşam Boyu Hizmet Ödülü almaya hak kazanan kültür emekçileri de katıldı.

Etkinlikte ayrıca, kültür mirasının geleceğe aktarılmasında önemli rol üstlenen eğitmenler Hatice Kıray ve Zeki Tunçelli, A Lisans Belgelerini Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun elinden aldı.

Bu toprakların kültürünü bir ömür boyu emekle taşıyan ustalara ödülleri Cumhurbaşkanı Erhürman ve Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu tarafından sunuldu. Ebediyete intikal etmiş kültür insanlarının ödülleri ise ailelerine takdim edildi.

Törene katılamayan kültür emekçilerinin ödüllerinin, Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından evlerinde takdim edileceği belirtildi. Gecede Retro Çalgıcıları sahne aldı.

Bayrağı taşıyan genç kuşaklar da var

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'nun etkinliğinde yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erhürman, katılanlara ve kültürümüzü dünden bugüne taşıyan, yarınlara da taşımaya kararlı olan herkese "hoş geldiniz" dedi.

"Burada, bu yolda yürürken bana ışık tutan hocalarım, halk danslarında hizmet eden dostlarım, şu an verdikleri emekleri gururla takip ettiğim, bayrağı taşıyan genç kuşaklar da var" diyen Erhürman, üç neslin de bu organizasyonda bir araya gelmesinin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Kendilerinden önceki 'ustalarına' çok şey borçlu olduklarını belirten Erhürman, kendilerine katkı sağlayan, bu yolda emek veren tüm hocalarına ayrıca teşekkürlerini sundu.