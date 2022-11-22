4 gün daha hücrede

Kazağının yakasındaki cebe koyduğu uyuşturucuyla ülkeye giriş yapan ancak Ercan Havaalanı’nda yapılan kontrol sonucu yakalanan Murat Balkan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlı Murat Balkan’ın 17 Kasım 2022 tarihinde saat 13.30’da Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığını söyledi.

Polis, şüphe üzerine zanlının üzerinde arama yapıldığını, kazağının yakasındaki cepte 2 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve suçüstü tutuklandığını belirtti.

Zanlının gözaltına alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 4gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022, 10:16