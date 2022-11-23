Mücadeleleri anlatıldı

Afet İLBAN

CTP Genel Başkanlığı, bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Özker Özgür’ün 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, Özker Özgür’ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreni bir dakikalık saygı duruşuyla başladı ardından konuşmalara geçildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü özlem ve rahmetle anarak, “Ruhları şad olsun” dedi.

Talat: Barış en büyük talebiydi

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, Özker Özgür’ün en önemli özelliğinin barışa olan bağlılığı ve tutkusu olduğunu belirterek, “Barış en büyük talebiydi, en büyük isteğiydi ve barışın iki toplumu yakınlaştıracağı ve birleştireceği inancına tam olarak inanıyordu” dedi.

İki toplumun federal çatıda birleşmesinin Özker Özgür’ün en önemli talebi olduğunu dile getiren Talat, bunun dışında başka alternatiflerin o güne kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarına da bakılacak olursa bugün de dahil olmak üzere olmayacağının bilindiğini dile getirdi.

Töre: Saygın bir kişilikti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, acıların unutulmadığını ifade ederek, konuşmasına başladı.

Özker Özgür’ün, nerede karşılaşılsa durup, sohbet edilebilecek bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Töre, “Saygın bir kişilik kazanmıştı, sohbeti de güzeldi farklı fikirler, farklı düşünceler olsa da…” diye konuştu.

Erhürman: İyi ki mücadele öncülerimiz oldular

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında Özker Özgür’le ilgili bir anısını da paylaştı. Erhürman, Özker Özgür ve Zehra Özgür’den her zaman okumaya, öğrenmeye devam etmek gerektiğini öğrendiğini söyledi. “İyi ki mücadelede öncümüz oldular” diyen Erhürman, anıları önünde saygıyla, sevgiyle, hasretle eğildiğini belirtti.

İzcan: Özlemle anıyoruz

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ü sevgiyle, hasretle ve özlemle andıklarını belirtti.

Özersay: Ne öğrendiysek onlardan öğrendik

Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker Özgür’ün 17’nci, Zehra Özgür’ün 14’üncü ölüm yıl dönümlerinde onları sevgi ve özlemle anarak, acılarını taşırken, yanlarında olan herkese teşekkür etti.

“Ne öğrendiysek onlardan öğrendik” diyen Özersay, “Teşekkür ederiz Zehra annemiz... Teşekkür ederiz Özker babamız...” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün kabirlerine karanfil bırakıldı.

Miroğlu rahmetle anıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu 17’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, Salih Miroğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan birer konuşma yaptı.

Oygar: Çok iyi bir hatipti

Salih Miroğlu’nun eniştesi, Miroğlu Vakfı Başkanı Kamil Oygar da, anma törenine katılan herkese teşekkür ederek, Salih Miroğlu’nun hayatından kesitler paylaştı.

“Salih deyince benim aklıma hep sevecenliği, birleştiriciliği, ara buluculuğu ve insan sevgisi başta olmak üzere bir politikacı profili gelmektedir” diyen Oygar, Miroğlu’nun bunun yanında çok iyi bir hatip olduğunu ve çok kitap okuduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Salih Miroğlu’nun mezarına karanfiller bırakıldı.

