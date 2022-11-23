Şarkılarıyla büyüledi

Açıldığı günden bu yana binlerce misafirine unutulmaz konserler yaşatan Merit Royal Diamond Otel, geçtiğimiz hafta sonu ilk kez bir Arap sanatçıyı ağırladı. Görkemli Karpaz Balo Salonu’nda gerçekleşen konserde, Orta Doğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Suriyeli ünlü sanatçı George Wassouf sahne aldı.

Büyüleyici bir darbuka şovu ile başlayan gece, George Wassouf’un muhteşem sahnesi ile devam etti. Lübnan’da “Sultan el-Tarab” (Müziğin Sultanı) olarak bilinen Wassouf, şarkıları ile hafızalardan silinmeyecek bir eğlenceye imza attı.

Merit Royal Diamond Otel’deki konser için Orta Doğu ülkelerinden gelen konukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Wassouf, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek “Kuzey Kıbrıs’ta, Merit Royal Diamond sahnesinde, sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi. Konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, hareketli şarkılarıyla misafirlerini doyasıya dans ettirirken, duygusal parçalarıyla da romantik anlar yaşattı.