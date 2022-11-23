Çalışmaları yerinde inceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Laguna Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti.

Oğuz, Laguna Balıkçı Barınağı’nın şubat ayında tamamlanacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölgedeki birinci ve ikinci etap çalışmalarını yerinde inceleyerek, üçüncü etap çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Oğuz, barınağı çevre düzenlemesini içeren üçüncü etaba başlanacağı ve şubat ayı ortalarında bitirileceği müjdesini verdi.

Oğuz yaptığı değerlendirmede, 2020 yılında başlayan Laguna Balıkçı Barınağı Projesi’nin TİKA iş birliğinde birinci ve ikinci etabının tamamlanmasının ardından üçüncü etaba hazırlandıklarını belirterek, bu sayede bölgeye çevre düzenlenmesi ve aydınlatma imkanı sunulacağını açıkladı.

Ülkenin bir ada ülkesi olunmasına rağmen balıkçılıkta istenilen ekonomik gelirin sağlanamadığını ifade eden Oğuz, balıkçılıkla ilgili yasal düzenlemelerin devam ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak göreve geldiklerinden bu yana balıkçılarla ilgili yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Oğuz, hükümet olarak balıkçılara desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Balıkçılığın önemine değinen Oğuz, ülkede balıkçılığın meslek olarak sürdürülmesi amacını taşıdıklarını dile getirdi.

Bakan Oğuz’a ziyareti sırasında Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Bakan Oğuz’a ziyaretinden ve bakanlık olarak verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

