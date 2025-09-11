Panik yaşandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Tıp Merkezi’nin yanında yapımı devam eden bir inşaatta kalıp iskelesi dün öğ-leden sonra aniden çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; olay saat 14.30 sıralarında Narlık Sokak üzerinde yapımı süren inşaatın birinci katında beton dökümü sırasında meydana geldi. İskelede-ki çökme, o sırada bölgede çalışan işçilerin ve çevrede bulunanların büyük panik yaşamasına neden oldu. Olayın ardından polis, itfaiye, Sivil Savunma, Gazimağusa Belediyesi ve Çalışma Dairesi ekipleri hızla bölgeye intikal ederek incelemelere başladı. Ekipler, iskelenin çökme ne-denini belirlemek için teknik inceleme yaparken, çevrede güvenlik önlemleri alındı ve inşaat alanı geçici olarak boşaltıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve iskelenin çökmesine yol açan ihmallerin veya teknik aksaklıkların detaylı olarak araştırıldığını bildirdi.

