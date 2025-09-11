Artık böyle

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de boşanma aşamasında olduğu eşini sistemli şekilde rahatsız eden O.A., polis tarafından sınırdışı edildi. Diyalog muhabirinin polisten elde ettiği bilgiye göre, ülkemizde hiçbir yasal bağı bulunmayan O.A. hakkında İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi ile irtibata geçilerek deport işlemi gerçekleştirildi. O.A., boşanma sürecinde olduğu eşini, ülkemize sığındıktan sonra WhatsApp üzerinden defalarca arayarak mesaj gönderip rahatsız ettiği, hakaret ve küfürler savurduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

