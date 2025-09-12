Savcılık 121 şirkete el koydu

İstanbul’da, Habertürk ve Show TV’nin de bünyesinde bulunduğu Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding bünyesindeki 121 şirkete el konulmasına karar verdi ve yöneticileri hakkında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık” ve “kara para ak-lama” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkardı. Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheliden 4’ü gözaltı-na alındı. El konulan şirketler arasında medya kuruluşları Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin yanı sıra eğitim kurumları, petrol istasyonları, elektronik eşya üretimi yapan şirketler, otel ve hastane-ler ile lojistik ve beton santralleri yer alıyor.

Savcılıktan yapılan açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding bünyesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu belirtti. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemelerine dayandırılan soruşturmada; yük-sek miktarda kaynağı belirsiz para girişleri, sahte belge ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Savcılık, örgütün ekonomik gücünü artırmak ve kamuoyunda meşruiyet sağla-mak amacıyla eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve hisse devri yaptığını açıkladı. Özellikle ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen ortak borçlarının gerçeği yansıtmadığı, Varlık Barışı Kanunu kapsamında bu yollarla suç gelirlerinin aklandığı bildirildi. Savcılık açıklamasında, soruşturmanın MA-SAK raporları ve elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü, adli sürece ilişkin gelişmelerin şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Gözaltılar ve kayyum ataması

Operasyon kapsamında Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Holding bünyesindeki 121 şirkete ise TMSF tarafından kay-yum atandı.

