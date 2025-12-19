8 zanlı serbest

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Yenicami köyünde Türkmenistanlı şahıslara oturum izni alabilmek için sahte kira söz-leşmesi ve ikametgah belgesi düzenlenmesi olayıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı. Yeni tutuklanan zanlı-lar ile daha önce tutuklanan 7 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Hatay Sokak’taki 4 adresi kullanarak sahte kira sözleşmeleri hazırladıkları ve sahte ikametgah belgesi çıkardıkları iddia edilen Yenicami Muhtarı S.Ö., (E-46) muhasebeci olan eşi K.Ö. (K-42) birlikte çalıştık-ları A.Y.A’nın (K-57) ise bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Polis mahkemeye çıkarılan Q.A. (E-42), A.A.(E-19), G.R.(K-28),N.R.J.N.(K-55), E.H.(E-53), E.S.(K-62), B.S.(E-63), J.M.(E-24), O.S.(K-24), F.J.(E-39) hakkındaki olguları aktardı.

Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö.’nün eşi K.Ö. ve A.Y.A. ile birlikte hareket ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların Q.A.G.R. E.S. ve J.M.’nin yardımıyla, para karşılığında A.A., N.R. E.H., B.S., O.S. ve F.J. adına sahte kira sözleşmeleri ile sahte ikametgah belgeleri düzenlediklerini belirtti.

Polis, sahte kira sözleşmelerinin K.Ö. ile A.Y.A. adına kayıtlı Hatay Sokak’taki dört ayrı apartman dairesi üzerinden hazırlandığını açıkladı. Polis, bu sözleşmeler karşılığında E.H.’den 15 bin TL, B.S.’den 470 ABD Doları, O.S.’den 12 bin 500 TL, A. A.’dan 6 bin TL, N.R.’den 10 bin TL ve F.J.’den 10 bin TL alındı-ğının tespit edildiğini kaydetti.

12 zanlıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Polis memuru; zanlıların düzenledikleri sahte kira sözleşmelerini Vergi Dairesi’nde tedavüle sürerek onaylattıklarını, ardından S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A.’nın bu sözleşmeleri para karşılığında anlaştıkları şahıslara ikametgah belgeleriyle birlikte verdiklerini söyledi. Polis, bu belgelerin Polis Muhaceret Şubesi’ne su-nulmasının sağlandığını, böylece ilgili kişiler adına oturma izni işlemlerinin başlatılıp onaylanmasının temin edildiğini ifade etti.

Polis, bu şekilde sahtekarlıkla kayıt ve para temin edildiğini vurguladı. Polis, 10 zanlının 15 Aralık’ta tutuklandığını, muhtarlık ofisinde arama yapıldığını, S.Ö.ve K.Ö çiftine ait cep telefonlarının, kira söz-leşmeleri ve evrakların emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı A.Y.N.’nin evinde yapılan aramada ise 3 bilgisayar, kira sözleşmelerin bulunduğunu ifade etti. Polis, 3 zanlının ise 17 Aralık’ta tutuklandığını kaydetti. Polis, mahkemeye çıkarılan 12 zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlı J.N., E.H., M.J. ve F.J.’nin KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını belirterek, tutuklu yargılanma-larını, diğer zanlıların ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kaçaklar cezaevinde

Mahkeme, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 4 zanlının, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Yargıç; 8 zanlının ise her biri için 30 bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için birer kefilin 800 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakılmalarına karar verdi. Yargıç; zanlı N.R. hakkın-da ise 90 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkışının yasaklanması yönünde emir verdi.

