100 bin dolar ödül verilecek

ABD'de Trump yanlısı aktivist Charlie Kirk, bir üniversite etkinliğinde vurularak öldürüldü. Suikastın ardından kayıplara karışan saldırgan ise ABD güçleri tarafından her yerde aranıyor. FBI, saldırganın fotoğraflarını paylaşıp kimliğinin belirlenmesi için halktan yardım istedi.

ABD’de muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer saldırıyı “hedef alınmış bir suikast” olarak nitelendirdi. Fail ise hala firarda.

Kirk’ün öldürüldüğü saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiği açıklandı.

FBI’ın Salt Lake City saha ofisi özel ajanı Robert Bohls, basın toplantısında, “Yüksek güçlü, mekanik sürgülü bir tüfek, saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu” dedi.

Silahın laboratuvar incelemesine alınacağını belirten Bohls, saldırıya ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü vurguladı.

Şüphelinin üniversite çağında bir genç olduğunun tahmin edildiğini beliren Bohls, FBI'ın elinde saldırgana ait fotoğrafların olduğunu da aktardı.

FBI Salt Lake City, silahlı saldırıyla bağlantılı olarak kimliği belirlenmeye çalışılan kişiyi bulmak için kamuoyundan yardım istedi.

Failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

Fotoğraftaki kişinin, Amerikan bayraklı siyah bir tişört ile yine siyah gözlük ve şapka taktığı görüldü.

Orta yaşlı olduğu görülen şüphelinin spor kıyafet giymesi, şapka ve gözlükle yüzünü gizlemeye çalışması ve beyaz bir Amerikalıya benziyor olması dikkati çekti.

Charlie Kirk'ü vuran kişinin kimliği veya motivasyonu hakkında herhangi bir kuruluştan henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump'tan sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’ten yayımladığı video mesajında Kirk’ün ölümünü “Amerika için kara bir gün” diye niteledi.

Trump, “Charlie milyonlara ilham verdi ve bu gece hepimiz şok ve dehşet içindeyiz” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, siyasi şiddetten “radikal solun kullandığı nefret dili”ni sorumlu tuttu.

