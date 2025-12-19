Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanacak olan Fatma Ünal dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıktı.
Mahkeme, davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 8 Ocak 2026 tarihine ertelenmesine emir verdi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve zanlı avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Duruşmada söz alan savcı Damla Güçlü, hapis cezasına mahkum edilen Serdal Gündüz’ün avukatlığını yapan Doğa Zeki’nin aynı zamanda Ünal’ın da avukatlığını yapmasına itiraz ederek, açık bir menfaat çatışmasının görüldüğü hallerde farklı iki kişinin avukatının aynı kişi olamayacağını belirtip, mahkemenin bu durumla ilgili gerekeni yapmasını talep etti.
Avukat Doğa Zeki de Savcının talebinin geçerli bir yanı olmadığını ve mahkeme takdir ederse davaya devam etmek istediğini belirterek, Savcılığın iddiasını incelemek için süre talebinde bulundu.
12 ayrı davadan itham edilmesi beklenen Ünal aleyhinde; “Yetkisiz Belge Düzenleme, Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamaları bulunuyor.
8 Ocak’ta görüşülecek
Fatma Ünal’ın sahte diploma davası gelecek yıla kaldı
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanacak olan Fatma Ünal dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıktı.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Juju Tufan - 5 saat Önce
Tufan seçildiler ne oldu olan Tufanda juju oldu
Nuriyaba - 3 saat Önce
Juju biraz güzel olsa bu memlekete profesörde olurdu
Magusalı - 7 dakika Önce
Bir kişi mahkumiyet aldıktan sonra başka bir yargılamada yetenekli tanıktır. Yani Gündüz bu duruşmada tanıklık edecek. Etmezse fasıl 155 de yapılacak bellidir.
Magusalı - 3 dakika Önce
Bu tanık mahkumiyetini Türkiye’de çekmek isterse ve ilgili komisyon uygun bulup gönderirse esas tanık ortadan kalkacak. O zaman tüm yargılanan diğer işiler için duruşmada savcılık yönünden sıkıntı doğar.
Magusalı - 27 saniye Önce
Bundan sonraki duruşmalarda ne çeşit hukuk ustalık ve açıkları uygulanacak merak ediyoruz.
Sahte diploma verenler yargıanıyor ama alanlar muaf! Bu adalet mi! Yani rüşvet alan suçlu ama verenleri sorma ! Yok yaaaaaa!
KaKaTC sen bu musun?