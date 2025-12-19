8 Ocak’ta görüşülecek

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanacak olan Fatma Ünal dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıktı.

Mahkeme, davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 8 Ocak 2026 tarihine ertelenmesine emir verdi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve zanlı avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Duruşmada söz alan savcı Damla Güçlü, hapis cezasına mahkum edilen Serdal Gündüz’ün avukatlığını yapan Doğa Zeki’nin aynı zamanda Ünal’ın da avukatlığını yapmasına itiraz ederek, açık bir menfaat çatışmasının görüldüğü hallerde farklı iki kişinin avukatının aynı kişi olamayacağını belirtip, mahkemenin bu durumla ilgili gerekeni yapmasını talep etti.

Avukat Doğa Zeki de Savcının talebinin geçerli bir yanı olmadığını ve mahkeme takdir ederse davaya devam etmek istediğini belirterek, Savcılığın iddiasını incelemek için süre talebinde bulundu.

12 ayrı davadan itham edilmesi beklenen Ünal aleyhinde; “Yetkisiz Belge Düzenleme, Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamaları bulunuyor.