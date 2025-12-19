Öğretmen olacaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Ulukışla köyünde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Gizem Gümüşsoy hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un akrabası olan Gümüşsoy’un za-mansız vedası ailesi başta olmak üzere, yakın çevresinde ve eğitim gördüğü Doğu Akdeniz Üni-versitesi camiasında derin üzüntü yarattı.

DAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Gümüşsoy’un vefatı nedeniyle Başbakan Ünal Üstel taziye mesajı yayımladı. Başbakan Ünal Üstel, Gizem Gümüşsoy’un vefatını derin bir acı ve üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Üstel, genç yaşta yaşamını yitiren Gizem Gümüşsoy’a Allah’tan rahmet dileyerek, başta Oğuz ve Gümüşsoy aileleri olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır, metanet ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Hastanede yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; kaza dün saat 10.25’te Ulukışla köy yolu üzerin-de meydana geldi. Gizem Gümüşsoy, yönetimindeki MU 366 plakalı araç ile Lefkoşa–Gazimağusa anayoluna doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun solundan çıkarak bir ağaca çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan sü-rücü, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Gümüşsoy’un ailesi ile Ulukışla köyü sakinlerinin olay yerine ve hastaneye akın ettiği, acı haberin köyde ve ülkede derin üzüntü yarattığı ifade edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.