Toplantı bugün

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’yle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi’ni bugün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda toplanmak üzere toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak.
Siyasi Partiler Konseyi, son genel seçimlerde yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilerden oluşuyor.
 

DoğruSöz
DoğruSöz - 2 saat Önce

Tufan işin hikaye Arıklı kim ki ona laf anlatıp sonrada akıl alyorsun sen bizimkilere laf geçiremezsen Rumamı geçireceksin HADİ ORDAN

X
X - 2 saat Önce

Sen toplansan ne olur toplanmasan ne olur kucağa senede oturttular haram olsun sana verdiğimiz oylara

Red KİT
Red KİT - 2 saniye Önce

Türkiye seninle gurur duyuyor

