40 bin TL ödedi

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan “evrak sahteleme” soruşturması kapsamında uzun süredir aranan ve geçtiğimiz cumartesi günü tutuklanan Lincon Taperewa dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan asistan Kristina Uvarova ile öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’yle birlikte toplam 5 kişiye sahte öğrenci belgesi düzenledikleri belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan Onyeusi ve Lincon Taperewa ile birlikte 5 farklı öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediğini söyledi.

Polis, mesele kapsamında 2024 yılı Mayıs ayında tutuklanan Kristina Uvarova, İkechukuwu Augitune Onyeusi ve 5 öğrencinin soruşturmanın ardından teminata bağlandıklarını belirtti. Polis memuru, aranan şahıs ilan edilen aranan Lincon Taperewa’nin 28 Eylül’de tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmını etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL Kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Ayrıca zanlının davaları görülünceye kadar haftada 4 gün polise giderek imza atmasına emir verildi.

