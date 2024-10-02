Dayanacak güç kalmadı

Asgari ücretin artırılmasının ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 oranında zam gelmesi, ülkenin iki önemli ekonomik kuruluşundan hükümete tepki geldi. Ticaret Odası’nın açıklamasında “Bu zam, maaş ve ücret artışları ile birleşerek piyasamızdaki bütün mal ve hizmet fiyatlarının en az yüzde 20 oranında artmasına neden olacak, bazı işletmeler kapanacak, bazıları küçülecek” denildi.

Sanayi Odası’nın açıklamasında ise zamların, hem vatandaş, hem de üreticinin yükünü ağırlaştırdığı belirtilerek “artık dayanacak gücümüz kalmadı” sözleriyle durumun ciddiyeti öne çıkarıldı. Kıbrıs Türk sanayisinin bu gidişle iflas bayrağını çekmek zorunda kalacağını ifade eden Oda yönetimi “şimdiden helvasını dağıtmaya hazırlananlar varsa şaşmayacağız” diyerek hükümete mesaj verdi.

Ticaret Odası: Bazı işletmeler kapanacak, bazıları küçülecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kamu kaynaklarını sadece maaş artışı için kullanmakta kararlı olduğunu savunduğu hükümetin elektrik fiyatlarına yüklü oranda zam yaparak yeni maaş artışlarına hazırlık yapma yolunu seçtiğini belirtti.

Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bu zam, maaş ve ücret artışları ile birleşerek piyasamızdaki bütün mal ve hizmet fiyatlarının en az yüzde 20 oranında artmasına neden olacak; bu artışları karşılayamayan hane halkı geçim zorluğu çekerken bu artışlardan etkilenen işletmeler de ya kapanmak ya da küçülmek yoluna gidecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Kamu kaynaklarının elektrik, akaryakıt, temel gıda gibi hayat pahalılığını körükleyen ve yaşamı zorlaştıran ürünlerin fiyatlarının bir süre için de olsa sübvanse edilmesi için kullanılmasının önemine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pahalılık sarmalı’ dediğimiz şey işte budur. Ne yazık ki, bu sarmal, bizi içine çekmeye devam ederek 3-4 ay sonra aynı döngünün yeniden yaşanmasına neden olacak ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşamak giderek daha pahalı ve zor olacaktır.”

Sanayi Odası: Dayanacak gücümüz kalmadı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), elektrik zammına tepki göstererek, art arda yapılan zamların vatandaş ve üreticinin ekonomik yükünü daha da ağırlaştırdığını ifade etti. Odadan yapılan açıklamada “artık dayanacak gücümüz kalmadı.” denildi.

Açıklamada, artan enerji maliyetlerinin, hem haneleri hem de üretim sektörlerini doğrudan vurduğu, dar gelirli ailelerin ve küçük işletmelerin yaşam mücadelesini daha da zorlaştırdığı savunularak, bu zamanların hane bütçelerindeki enerji payını hızla artırdığı, üretim maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları tetiklediği ifade edildi.

Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yükselen elektrik faturaları nedeniyle maliyetlerini karşılamakta zorlandığı ve bu durumun iş gücünün istihdamında olumsuz etkilere yol açtığı dile getirilen açıklamada “Kıbrıs Türk sanayisi bu gidişle iflas bayrağını çekmek zorunda kalacak. Şimdiden helvasını dağıtmaya hazırlananlar varsa şaşırmayacağız” denildi.