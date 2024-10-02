İş yok, ev yok

Gönyeli ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu Samuel Chıduzıe Iwunzi, Alexander N. Gweh’nin ardından Chinedu Osifo da yakalandı.

Zanlılar dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlılardan Chinedu Osifo’nun kalacak yeri olmadığı, Kızılbaş Kilisesinde yatıp kalktığı, diğer iki zanlının ise ülkeye geldikten sonra ne bir okula kayıt yaptıkları ne de çalışma izni çıkardıkları belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Atılgan Plaza Öğrenci Yurdu önünde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen Samuel Chiduzie Iwunzi’nin ise 19 Nisan 2020 tarihinden itibaren bin 623 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, yine 28 Eylül 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen Alexander N. Gweh’in de 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 34 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, Chinedu Osifo'nun ise 30 Eylül 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli Şube Amirliğine getirildiğinde tespit edildiğini söyledi. Polis, Chinedu Osifo'nun yapılan muhaceret kontrolünde 6 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplamda 694 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Bir şans istedi ama yalan söyledi

Mahkemede söz hakkı alan Alexander N. Gweh af başvurusu yaptığını, kendisine mesaj gönderildiğini, parayı yatırması halinde 2 ay süresi olacağını, okula kayıt yapacağını ifade ederek, “yalvarırım yardım edin” dedi.

Zanlının bu beyanı üzerine polis, ülkeye geldiği günden beri herhangi bir işlem yapmadığını, Muhaceret Dairesine de başvuru yapmadığını söyledi.

Chinedu Osifo ise babasının tutuklandığını, gidecek yeri olmadığını, kilisede yatıp kalktığını ifade ederek, “beni gönderirseniz her şey biter ”dedi.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 09:51