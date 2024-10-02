Demir yığınına döndü

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Dikmen’de dün öğle saatlerinde seyir halindeki kiralık araç aniden alev aldı.

Araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada yangının dün saat 12.10 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Dikmen’de Dereboyu Sokak üzerinde seyir halinde bulunan ZPG 497 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki araç alev aldı

Öte yandan Vadili’de Vatan Caddesi'nde, önceki gün saat 13.15'te, çalışır vaziyette park halinde bulunan SN 166 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

