Bizden bu kadar

Ömer KADİROĞLU

Asgari ücretin hemen ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılması vatandaşlardan sert tepki gördü. Küçük işletme sahiplerinden olan İsmail Vergili, kapatma kararı aldığını açıklayan ilk işletmeci oldu. Vergili ay sonunda dükkanın kapanacağını belirterek, duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

“Asgari ücret zammından önce dükkanımızı kapatmayı düşünüyorduk. Asgari ücret kararı ve elektriğe yüzde 15 zam yapılması sonrasında kapatma kararımızı netleştirdik ve ay sonu dükkanımızı kapatıyoruz. Giderler gelirlerin çok üzerine çıktı. Elektriğin bizde pahalı olmasının tek nedeni fazla personel ve yatırım yapılmamasıdır. Ortaya çıkan zararı zam yaparak kapatmaya çalışmaları nedeniyle zam yapılıyor. Asgari ücret her arttığında piyasa da artıyor ve bir anlam ifade etmiyor.”

Ne dediler?..

Şendil Beşiktaş

“Asgari ücret kararının hemen ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 zam geldi. Bu beklediğimiz bir şeydi. Alıştık ve hiç de sürpriz olmadı. Bizde elektrik ücretlerinin pahalı olmasının nedeni yanlış yönetimdir. Elektrikle ilgili yatırım yapılmalıdır. Yeni sistemlere geçilebilir diye düşünüyorum.”

Ayşe Sofuoğlu

“Asgari ücret kararının hemen ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 zam geldi. Çok kötü durumdayız. Aldığımız ücret giderlerimizi karşılamaz durumdadır. Ben tek kişi yaşıyorum ve son elektrik faturam 3 bin 5400 lira geldi. Bizde elektrik fiyatlarının pahalı olmasının nedeni yönetimsizliktir. Toplumda herkesin bir olması ve elektrik faturalarını ödememesi gerekiyor belki bir şeyler düzelir.”

Sertan Özşentürk

“Asgari ücret kararının hemen ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 zam yapılmasını hoş karşılamıyorum. Adamlar istedikleri gibi hükümeti de yönetiyorlar ve bence Elektrik Kurumunun özelleştirilmesi daha iyi olacaktır. Elektrik fiyatlarının pahalı olmasının tek nedeni en yüksek maaş veren Kurum’dur ve bunu karşılamak için sürekli zam yapılıyor. Yönetimin sıkı bir şekilde denetleme yapması gerekiyor.”

Hamdi Özel

“ Asgari ücrete artış yaptılar diğer yandan zam yağmuru başladı ve hiçbir anlamı kalmadı. Son faturam 4 bin liraya yakın gelmişti ve bu zamla birlikte daha da yükselecektir. Gelirlerimizle giderlerimizi karşılayamaz durumdadır. Elektrikteki sorunların çözülmesi için Türkiye’den kablo ile elektriğin gelmesi gerekiyor.”

Filiz Kolu

“Asgari ücret kararının hemen ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 zam yapılmasına hiç şaşırmadık. Halk olarak dejenere olduk ve bu durumlara alıştık. Halk olarak zam geldi diyerek küçük bir tepki gösteriyoruz ancak yine de ödüyoruz. Son faturam 4 bin 760 liraydı onu geçen gün ödedim ancak yeni faturaya bakmadım. Elektrik fiyatlarının 10 ay güneş alan bir ülkede bu kadar pahalı olması kabul edilir değildir. Yasaklama yapacaklarına insanların güneş panelleri takması için teşvikler verilmesi gerekiyor. Topluca ayaklanıp bir şeylere kafa tutulmaz ise bu memlekette hiç bir şey düzelmez.”

Mehmet Kadiri

“Asgari ücret kararının hemen ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Belki patlar o santral da onlar da kurtulur biz de. Ülkede elektrik faturalarının bu kadar yüksek olmasının tek nedeni idarecilerin becerisizlikleri ile alakalıdır. Bundan sonra bizi artık kimse kurtaramaz çünkü artık yolun sonuna geldik ve iflas ediyoruz. Artık resmen uzatmalara oynuyoruz.”

İbrahim Üstünör

“ Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı ve halk daha da zora düşürüldü. Elektrik fiyatlarına fazla personel, yüksek maaşlar ve yüksek mazot fiyatları nedeniyle zam yapılıyor. Bunun artık tek çözümü kablo ile elektriğin Türkiye’den gelmesidir.”

Deniz Topal (Meliz Restoran)

“Asgari ücret kararı sonrasında elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Elektrik en büyük ihtiyaçtır ve bu noktada işlerimizi yürütebilmek adına elektriklerimizi ödemek zorundayız. Ödeyebilmek için de ürün fiyatlarımızı arttırmak durumunda kalıyoruz. Her geçen gün insanların refah seviyesi düşüyor. Her asgari ücret artışıyla birlikte zamlar başlıyor ve hem halk hem de işletmeciler olumsuz etkileniyor. Dünyada en pahalı elektriği ödüyoruz bunun nedeni ise hala daha yakıtla elektrik üretiyor olmamızdan kaynaklıdır. Bu sıkıntıların sona ermesi ve ucuz elektrik kullanabilmek adına solar sisteme geçilebilir. Bana son fatura 55 bin lira gelmişti şimdi bu artışla birlikte 70-75 bin TL’yi bulacak diye düşünüyorum.”

Ali Görüroğlu (Terzi)

“ Keşke asgari ücreti arttırmasalar da fiyatları denetleyip düşürselerdi. Benim dükkanımdaki her şey elektriklidir ve geçen ay 12 bin TL fatura ödedim. Bu zamla birlikte 17-18 bini bulur diye düşünüyorum. Elektrik fiyatlarının yüksek olmasının nedeni yakıtla elektrik üretiyor olmamızdan kaynaklıdır. Keşke bunun yerine solar sistemle elektrik üretimi yapılsa.”