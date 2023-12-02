40 kişi sorgulandı

Suna ERDEN

Girne'de tadilat halindeki iş yerinde boğularak öldürülen Rus asıllı Mikhail Kamyshanov cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Olayın ardından tutuklanan Mikhail’in personeli Serhii Mykhailichenko, eşi Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin cinayeti para için işlediği düşünülüyor.

Kamera görüntülerinde, öldürülen Rus’un binaya bir çanta ile girdiği tespit edilirken, içi para dolu çantanın bulunamadığı açıklandı.

Polis çok yönlü soruşturmasına devam ederken, zanlıları dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde ölü olarak bulunduğunu anımsattı. Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı.

Öldürüp, kaçtılar

Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Serhii Mykhaılıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi.

Polis, olay günü Serhii Mykhailichenko’nun dükkanda olduğunu, daha sonra Andrei Volkovskii’nin olay yerine gittiğini belirtti.

Polis, bir süre sonra da Mikhail Kamyshanov’un da sırt çantası ile iş yerine girdiğini, zanlıların kapıyı kapatıp, Mikhail Kamyshanov’u elle boğarak, öldürdükten sonra Myhhailikhenko’nun arka kapıyı kırarak maktulün para dolu sırt çantasını, cep telefonunu, ev anahtarını ve cüzdanını çalarak kaçtığını kaydetti.

Cüzdanı bulundu, çanta kayıp

Polis, katil zanlısı Myhhailikhenko’nun zanlı Andrei Volkovski ve zanlı Katerina Kotenko’nun yardımı ile para dolu çantayı kaçırdıklarını ifade etti.

Mikhail’e ait cüzdanın Lapta bölgesinde bulunduğunu ifade eden polis, aranan diğer emarelerin henüz bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 40 kişinin sorgulanıp 28 ifade alındığını, tespit edilen 11 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını söyledi.

Soruşturmayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını, çalınan paraların henüz bulunmadığını ifade eden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.