Meclis harekete geçti

Sosyal medya fenomenleriyle ilgili art arda kara para aklama soruşturmaları açılıyor. Konuyla ilgili Meclis'in de harekete geçtiği belirtildi. Hazırlanacak torba yasayla fenomenlerin gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok ciddi adımlar atılacak. Türkiye günlerdir sosyal medya fenomenlerine düzenlenen soruşturmaları konuşuyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın "şampiyonlar ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına da el konuldu. Sosyal medya fenomenlerinden Özlem ve Tayyar Öz çiftinin de taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlerle ilgili bir çalışma yapıldığı belirtildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada komisyonda TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti.

TikTok temsilcisi komisyona çağrıldı

Yayman, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak” dedi.

Torba yasa geliyor

Yayman konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, “Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

