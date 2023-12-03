Dijitalleşme yayılırken pazarlamada baskılı malzemenin geleceği

Cep telefonuma gelen bir mesajla bu sizlere yazacağım makalenin ana hatlarını çizmeye başlamıştım bile. Gelen mesajda “ erken rezervasyon da %50 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Birinci etap kampanya sona ermek üzere. “ Türkiye’nin en büyük tur operatörlerinin birinden gelen bu mesaj ile kafamda bir çok soru yarattı . Dünya nereye gidiyordu? , geçmişte biz turizmde bu indirimleri nasıl duyuruyorduk ? , günümüz dünyasında nasıl yapılıyor? , tanıtma ve pazarlama materyalleri eskiden nasıl basılıyordu? şimdi bu materyalleri ne derecede gerek var ? soruları kafamda bin bir deli sorular .

Aslında turizm ve eğitim sektörü arasında özde pazarlama faaliyetlerinde mutlak bir ortak hareket izlemekteyim. Eğitimde “ end user “ olarak dediğimiz öğrenciye ulaşma çabalarınız var Turizmde ise turiste.

Belki ikisi de tamamen iki ayrı sektör gibi görülebilir ancak özünde insan ve tüketici davranışları söz konusu olduğunda bir çok ortak Tanıtma ve pazarlama faaliyetinin de benzeştiğini gözlemleyebilirsiniz. Uygulamaları da yine ayni oranda birçok benzerlik göstermektedir.

Düşünün bir kere Sırf misafir memnuniyetini artırmak ve tamamıyla iş hacmini çoğaltmak anlamında son bahardan başlayan erken rezervasyon sloganları ile potansiyel misafiri yani turisti kendi şirketine çekme faaliyetleri şimdiden en aktif bir şekilde yürürlüğe girmekte.

Benzer faaliyetleri aslında bizlerde sosyal mecralarda” on line “ dediğimiz dijital dünyada üniversitelerimizi pazarlamaya çalışıyoruz. Sebebi gerekçesi ise, özellikle şimdiki genç nüfusun daha doğrusu üniversite çağında olan gençlerin hepsinin neredeyse elinde olan akıllı telefonlara ulaşma çabaları var. Bir diğer yandan da etaplar ve fuar çalışmaları için yakınen gözlemlediğim ve gittikçe baskılı malzemelerin yani katalogların şekil değiştirdiği zamanları yaşıyoruz . “content yani içerik “ olarak daha ayrıcalıklı Özü yönelik hazırlanan kataloglar olduğunu gözlemlemekteyiz.

Özellikle geçmişte bakanlıkta görev yaptığım süreçte arşive gittiğimizde veya her yıl fuarlara ihtiyaç duyulan baskılı malzemenin ne kadar çok yer kapladığını ve bazen de bu malzemelerin optimum bir şekilde kullanılmadığına da şahit oldum. Dünya değişirken buna bizlerin de ayak uydurması gerekmektedir.

İnancım odur ki özellikle üniversite sektörümüzde etap ve fuar çalışmalarında katalog dağıtımı ve ihtiyacı süreç içerisinde kademeli olarak azaltılmaya gidilmelidir.

Benzer konu üzerine ekip arkadaşlarım ile yaptığım temaslarda özellikle Türkiye’deki ailelerin hala daha etap ve fuarlarda katalogları inceledikleri, bölümlerin sunduğu avantajları diğer okullar ile kıyasladıkları ve ona göre tercih yaptıklarını da tespit etmiş durumdayız. Ancak bu süreç tıpkı turizm dünyasındaki değişim ve dönüşüm gibi üniversite sektöründe de değişikliğe uğrayacağını düşünmekteyim. Zaman içerisinde” QR code “ uygulamalı broşür baskıların baskı malzemelerin yerine alacağı hatta sadece bir QR kod vererek ilgili fakülte ve bölümlerin bilgilerinin dijital ortamda cep telefonlarına veya tabletlere daha yaygın şekilde yüklenebildiğini göreceğiz.

Peki bu Turizm dünyasında baskılı malzemeler için dünya ne yapıyor diye bir soru sordum kendime!

Ve önüme Turizm gazetesinde çok güzel bir makale çıktı

Baskılı katalog konusunda TUI, FTI, DER, Alltours ve Schauinsland ne diyor, ne yapıyor?

“ Tur operatörlerinin basılı katalog yayınlayıp yayınlamaması tartışmaları sürüyor

Tartışmalarda konunun Coronavirüs salgını öncesinden de gündemde olduğu covid19 ile tartışmanın devam ettiği belirtiliyor.

Almanya’da yayınlanan Fvw dergisinde tur operatörlerinin konuyla ilgili durumu ele alındı.

Yazıda basılı katalog çıkarmayacaklarını açıklayanlara yenileri eklenirken bazılarının basılı katalogdan vazgeçmediği belirtiliyor.

FTI basmayacağız

Örneğin FTI 2021 yılı için herhangi bir katalog basmayacağını açıklarken Neue Wegen gibi özel organizatörler de önümüzdeki sezon için basılı katalogdan vazgeçti.

Alltours: Yalnız elektronik

Alltours da 2021 yaz kataloglarını elektronik geçişli broşürler olarak oluşturdu.

Alltours sözcüsü, "Katalog daha sonra, korona ile ilgili durum belli olunca basılacak. Değişikliklere göre tepki vereceğiz" Katalog vereceğimiz birçok seyahat acentesi zaten kapalıdır” dedi.

TUI: 35 katalog basacağız

Buna karşılık basıl kataloğu savunanlar da var.

TUI katalogların artık 15 yıl önceki kadar önemli olmadığını, ancak bunların gereksiz oldukları anlamına gelmediğini 2021 yazı için bünyesinde olan; TUI, Airtours, TUI Magic Life ve Robinson markaları için 35 katalog basacaklarını söylüyor.

DER: Yaşlılar katalog istiyor

DER Touristik Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin Keogh da, "Kataloglar, müşterilerin kendilerine uygun teklifi seçmenin hala en kolay yolu. Golf, wellness ve kamp gezileri gibi niş ürün müşterilerimiz katalogları kaçırmak istemiyor” diyor.

Kevin Keogh DER Touristik'in 2021 yazı için baskı sayıları azaltılmış olan toplam 42 katalogu olduğunu söylüyor.

Schauinsland: Kataloga talep var

"Şu anda kataloglara yüksek talep var" diyen Schauinsland-Reisen da Buna gerekçe olarak da kataloglar olmadan ulaşılması zor olan yaşlı müşteriler olduğunu belirterek “Yaşlı ya da genç olup olmadıklarına bakılmaksızın, tabletteki bir katalog yerine basılı bir katalogdan ilham almayı tercih eden çok sayıda müşteri var" diyor.

Schauinsland Reisen bununla birlikte tur operatörlerinin basılı katalog konusunu yeniden düşünmenin farkına vardığını orta vadede basılı kataloglarda düşüş olacağını söylüyor.

Tur operatörleri maliyet ve çevresel nedenlerden dolayı ürünlerini tamamen dijital ortamda sunmak istese de hâlâ basılı katalog isteyen çok sayıda müşteri olduğu için katalog basıp dağıtmaya devam ediyor.”

Görmüş olduğunuz üzere farklı dünyanın en büyükleri dediğimiz tur operatörleri stratejileri farklı olsa da yine bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Benim favorim hangisi diye sorarsanız?

Favorim bireyselleştirilmiş olanlar

Aynı Anex grubunun yaptığı gibi; genel kataloglar azaltılmakta; Anex Grubu kendisini özel konulardaki küçük broşürlerle sınırlıyor. Anex Grubu artık Anex Tour, Neckermann Reisen, Bucher ve Öger Tours markalarına ait klasik ürün katalogları basmıyor. Bireysel hedef gruba özgü konu veya hedeflere ilişkin daha küçük özel kataloglar kullanıyor.

Katalog baskıları artık misafire özel hazırlanıyor. Örnek vermem gerekirse; Yani turizim otelcilik okumak isteyen bir kişi genel bir kataloga bakmak yerine sadece turizm otelcilik konularını içeren bir kataloğu, sektörel staj olanakları iş bulma ölçütlerini görmek istiyor. Aynı şekilde Siyaset bilimi okumak isteyen bir kişi siyaset birimindeki hocaları orada alacağı eğitimin detaylarını görmek istiyor. Bir diğer yandan bilgisayar mühendisi okumak isteyen bir kişi buradaki bilgisayar mühendisliği eğitim kadrosunu, laboratuvarları, eğitim olanaklarını sektörel işbirliklerini arıyor. Yani demem odur ki dijitalleşen dünyada artık “ kişiye özel” tailor made “ bilgiler içeren konseptler oluşturmakta ve ona göre pazarlama faaliyetlerini kişiye özel bir markalaşma faaliyetine gidilmekte. Bu değişim ve dönüşümü süreç içerisinde bizlerde bulunduğumuz iş ortamlarına uyarlamalıyız. Çağımız bunu gerektiriyor çünkü.

Ya bu çağı yakalarsınız ya da bu diyardan gidersiniz konu bu kadar basit ve net.