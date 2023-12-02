İbret verici ceza

Gemikonağı'nda 2022 yılında meydana gelen olayda müşteri olarak bulunduğu bardan çıkarıldığı gerekçesiyle aracını içerideki güvenlik görevlilerine doğru sürüp, mekana giren ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan Gökhan Çetereisi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 7 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanık hakkındaki şikayetlerin geri çekildiği, kimsede kalıcı hasar kalmadığı açıklandı.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 16 Ocak 2022 tarihinde müşteri olarak bulunduğu barda, kendisini dışarı çıkardıkları gerekçesiyle, yönetimindeki jeep aracı, mekan içerisinde bulunan güvenlik görevlileri Remzi Hürkol, Berkun Denizkurdu, Fırat Uğun, Orhan Güçlü ve Ahmet Karacuva'nın üzerine doğru sürüp araçla içeri girdiğini söyledi.

Yargıç, sanığın güvenlik görevlilerinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Yargıç, sanığın aracı ile çarptığı şahıslardan, Naribe Akdeniz'in sol köprücük kemiğinin, Mehmet Kocamer'in omurilik kemiğinin ve Sıla Soylu'nun sağ el serçe parmağının kırılmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Ağır ceza yargıcı, şikayetlerin geri çekildiğini ancak şiddet suçlarının ülkede giderek, yaygınlaştığını, bu tür suçlara hoşgörü ile yaklaşılamayacağını belirtti.

Yargıç, sanık lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra 7 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.