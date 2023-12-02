Polis peşlerinde

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir bankanın Lefke Şubesi’nin sistemini hackleyerek, 24 milyon TL’lik vurgun yapmakla suçlanan 8 Nijeryalı mahkemeye çıkarıldı, 20 kişi de aranıyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Ayomibosi Sunday Ajewole, Adeniyi Busuyi Ajewole, Jenipher Mukobwawase, Tembelihle Nathaniel Moyo Nkiwane, Philip Fani'yi ardından da Ntombizodwa Portia Mcwabeni, Winston Batsirai Zemura ve Lesley Kundai Machakwa dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada tutuklanan 8 zanlının yanı sıra suçla bağlantılı 20 kişinin daha arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten mali Şubede görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 29 Eylül – 17 Kasım tarihleri arasında, bir banka tarafından, uluslararası havale yapmak amacıyla kullanılan para gönderme sistemine giren zanlıların bu yolla 24 milyon TL parayı çaldığını belirtti.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, suçla bağlantılı 20 kişinin daha arandığını belirterek, 8 zanlı hakkında 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi değerlendirerek, 7 günlük süreyi onayladı.





Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 09:40