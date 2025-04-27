413 bin liralık vurgun

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’ta çalınan kredi kartıyla kuzeydeki birçok mağazadan alışveriş yapan 31 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadın Aikaterini Varvara Sarri, iki yıl sonra Lokmacı kapısından kuzeye geçerken tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Beklemediği bir durumla karşılaşan Kıbrıslı Rum kadın mahkeme koridorunda hüngür hüngür ağladı.

Hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan Aikaterini Varvara Sarri, 15-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Güzelyurt’ta 413 liralık alışveriş yaptığını söyledi. Kart sahibinin şikayeti üzerine tutuklanan kadın, cezasını ödeyip serbest kalmak istediğini belirtirken, aile yakınlarının duyması halinde çok sıkıntı yaşayacağını ifade etti.

Güneyden geldi, şikayet etti

Mahkemeye çıkarılan zanlıyla ilgili olgular aktarılarak, ek süre talep etti.

Polis, Güney Kıbrıs'ta sakin G.N’nin (E-77) 23 Ekim 2023 tarihinde kuzeye gelerek, kendisine ve eşine ait banka kartlarının evinden çalındığını ve hesaplarında yaptığı kontrolde harcamaların Kuzey Kıbrıs’ta yapıldığının tespit ettiğini söyleyip, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı ve 2 şahıs tarafından kartlarla KKTC' de 413 bin 465 TL'lik harcama yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlı ve 2 şahıs hakkında 1 Kasım 2023 tarihinde tutuklama emri temin edildiğini belirtti.

Polis memuru ,alınan tutuklama emri ışığında zanlı Aikaterini Varvara Sarri’nin 25 Nisan 2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Polis memuru, zanlının tutuklanmasını ardından gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 kişi daha olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

