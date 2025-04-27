Bölgeye renk kattı

Ergün YAHAT

Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği tarafından, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne bağlı Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin katkıları ile düzenlenen 13. Mormenekşe Enginar Festivali, renkli kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalin açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir,

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali ve Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin katıldı.

Protokol üyeleri hep birlikte kurdeleyi keserek festivalin startını verdi.

Festivale çok sayıda vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında, “Mehmetali Ergqzi Anısına Geleneksel Yastık Koşusu” da yapıldı.

Yerel ürünlerin, el iş ve göz nuru eşyaların yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Eko Gün devam edecek

Festival, bugün saat 10.00’da "Eko Gün" etkinlikleri ile devam edecek. Akşam ise sevilen müzik grubu Yeni Türkü sahne alacak ve festival muhteşem bir konserle kapanacak.