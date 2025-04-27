38 bin kişi destek alıyor

Güney Kıbrıs’ta Ocak-Mart 2025 döneminde psikolog ya da psikiyatr desteği alan her yaştan kişi sayısının 38 bine yaklaştığı, bunların 16 bininin bu tür profesyonellere ilk kez başvuranlar olduğu bildirildi.

Politis gazetesi; Rum Psikologlar Derneği Başkanı Dr. Evita Katsimiha’yı kaynak göstererek yılın ilk üç ayında Rum Genel Sağlık Sistemi’ne (GESİ) kayıtlı olan ve psikoloğa ya da psikiyatra görünen kişi sayısının 37 bin 948 olduğunu, bunların 16 bin 373’ünün ilk kez bu tür profesyonel yardım aldığını yazdı.

Gazete 2023’te GESİ’ye kayıtlı olup psikolog ya da psikiyatr hizmeti alan kişi sayısının 109 bin olduğunu, bunlardan 17 bin 903’ünün ilk kez bu tür profesyonel yardım alan kişiler olduğunu belirtti.

Pandemi sonrasında insanların bu tür profesyonel yardıma daha kolay başvurmaya başladığı kaydedilen haberde insanlardaki psikolojik destek alımındaki artışa sosyoekonomik şartlar, iş güvenliği sıkıntısı ve sosyal medyanın gençlere etkisinin sebep olduğuna işaret edildi.

