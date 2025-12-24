İşlemler başlatıldı

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan F.G.A. (K-23), yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün ek tutuklama emri alındı. Zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığı belirtildi.

Polis, 11 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’de soruşturma maksatlı bulunan zanlı hakkında yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri toplam bin 108 gün ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde ilk etapta 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini, bu sürenin ardından yapılan müracaat üzerine sekiz gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını, ancak söz konusu işlemlerin henüz tamamlanmadığını mahkemeye aktardı. İhraç sürecinin sonuçlandırılabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten polis, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

