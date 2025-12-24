Gözyaşları sel oldu

Suna ERDEN

Taşucu-Girne arasındaki feribot seferiyle tekerlekli sandalyenin akü kutusu içerisinde ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve mermi sokan engelli Batuhan Ulugünal ile annesi Müjde Taşer hakkındaki dava yaklaşık 1.5 yıl sonra karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi; anne ile oğluna 12’şer yıl hapislik cezası verdi.

Anne ile oğlunun 7 kez farklı tarihlerde ülkeye uyuşturucunun en ağır türü olan 23 kilo metemfetamin ve 3 adet tabanca ithal ettiğine vurgu yapan mahkeme; bu tür suçların toplum sağlığını tehdit eden, özellikle gençleri hedef alan ve giderek yaygınlaşan suçlar arasında bulunduğuna dikkat çekti. Anne ile oğlunun adaya her gelişte bin Euro kurye parası aldığı da itiraf edildi.

Nokta Operasyonu düzenlendi

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti adına kararı okuyan başkan, Girne Turizm Limanı’nda Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 15 Temmuz 2024 tarihinde ortaklaşa gerçekleştirdiği Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan Batuhan Ulugünal’ın kullanımındaki akülü tekerlekli sandalye içerisinde arama yapıldığını kaydetti.

Başkan; yapılan aramada, akü kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 3 adet Glock marka 9 mm çapında tabanca, 3 adet boş şarjör, 30 adet 9 mm çapında canlı mermi ile iki ayrı paket halinde, dıştan streç naylonla sarılı, içten gazete ve poşet içerisinde muhafaza edilen bir kilogramağırlığında metemfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

7 ayrı seferde 23 kilo getirdiler

Mahkeme başkanı, yürütülen soruşturma neticesinde sanıkların söz konusu uyuşturucu madde ve silahları Mersin-Taşucu bölgesinden teslim aldıklarının tespit edildiğini belirtti. Başkan, soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu, sanıkların Türkiye’de bulunan bir şahsın yönlendirmesiyle yedi ayrı seferde ülkeye toplam 23 kilogram metemfetamin, 984 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 30 adet canlı mermi ithal ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Başkan, sanıkların ülkeye ithal ettikleri uyuşturucu maddeler ile silahları yine Türkiye’deki aynı şahsın yönlendirmesi doğrultusunda, kimliklerini bilmedikleri kişilere teslim ettiklerinin tespit edildiğini ifade etti. Sanıkların ülkeye soktukları uyuşturucu maddelerin en tehlikeli türler arasında yer aldığını vurgulayan başkan, ele geçirilen ve ithal edildiği belirlenen miktarın külliyatlı olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme başkanı, sanıkların verdikleri ifadelerde, getirdikleri her bir kilo uyuşturucu madde karşılığında bin Euro para aldıklarını itiraf ettiklerini aktardı.

Cezalar açıklandı

Başkan, Ulugünal’ın engelli olduğunu, annesi Müjde Taşer’in ise oğlunun sağlık durumu nedeniyle çalışamadığını, sanıkların maddi sıkıntı içerisinde olduklarını ve bu nedenle söz konusu suçları işlediklerini beyan ettiklerini kaydetti.

Uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını tehdit eden, özellikle gençleri hedef alan ve giderek yaygınlaşan suçlar arasında bulunduğunu vurgulayan mahkeme başkanı, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Mahkeme başkanı; sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususların, suçun işleniş şeklinin, suçun ağırlığının, ithal edilen uyuşturucu ve silah miktarının ve toplum üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirildiğini belirterek, Batuhan Ulugünal ile Müjde Taşer’in 12’şer yıl hapis cezasına mahkûm edildiklerini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025, 09:54