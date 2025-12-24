Limanda tutuklandı

Suna ERDEN

Girne’de hırsızlık suçu işledikten sonra teminatla serbest kalan, Lefkoşa’da ikinci kez aynı suçu işleyince aranan şahıs ilan edilen İ.T. (E-38) ülkeden gizlice kaçmaya çalışırken yakalandı. Girne Yat Limanı’nda iki kişinin yardımıyla kaçma teşebbüsünde bulunurken suçüstü tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarı-larak, cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 06-07 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren ve o dönemde müstahdemi olarak çalıştığı bir markete, tasarrufunda bulundurduğu iş yeri anahtarlarını kullanarak hasar vermeksizin giriş yaptığını anlattı. Polis, zanlının market içerisine girdikten sonra kasayı açarak, kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 27 bin 226 TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini kaydetti.

Polis memuru; söz konusu olayın 13 Temmuz tarihinde polisin bilgisine getirildiğini, soruşturma sonu-cu zanlının tespit edilememesi üzerine aranan şahıs listesine eklendiğini ifade etti. Polis, 19 Aralık tari-hine kadar tespit edilemeyen zanlının Girne Yat Limanı’nda M.A. ve H.İ.A. ile birlikte gizli ittifak kurarak KKTC’den yasal olmayan yollardan çıkış yapmaya çalıştığı sırada görevli polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından Girne Kaza Mahkemesi’ne ve aleyhinde 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini, bu süre içerisinde yapılan sorgulamada zanlının Lefkoşa’da meydana gelen meseleyle ilgili suçunu kabul eder nitelikte itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini aktardı.

Girne’de de suç işledi

Polis memuru; zanlının Girne’de daha önce de müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini ve bu dosya kapsamında teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlının Girne’deki söz konusu dosya ile ilgili mahkeme emri gereği yerine getirmesi gereken ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmediğini, bu nedenle zanlı aleyhine ayrıca mahkeme emrine riayetsizlik suçundan da dosya tanzim edileceğini mah-kemeye aktardı.

Polis memuru; zanlı adına Lefkoşa ve Girne’de işlenen suçlarla ilgili geniş çaplı tahkikat yapıldığını, so-ruşturmanın zanlıyı doğrudan etkileyecek kısmının tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlının Lefkoşa ve Girne’de işlemiş olduğu ve ağır ceza mahkemesi kapsamına giren “müstahdem tarafından sirkat” suç-ları nedeniyle yargılanmaktan kaçmak amacıyla gizli ittifak kurarak KKTC’den ayrılmaya teşebbüs etti-ğini, serbest kalması halinde ülkeyi yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel oldu-ğunu vurguladı. Polis, zanlının bir ayı geçmeyen süreyle merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle merkezi cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.