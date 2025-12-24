KTMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NDAN KAMU DUYURUSU

Kullanılmış Araç İthalatı – Trafik Güvenliği ve Tüketici Hakları



KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, Kamu yararı ve mesleki sorumluluğu gereği; kullanılmış (ikinci el) motorlu araçların ithalatı ve satışı konusunda, hem trafik güvenliği hem de tüketicilerin korunması amacıyla kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duymuştur.



Mühendislik ve Trafik Güvenliği Esasları Gereği; Kullanılmış araçlar, ithal edildikleri ve trafiğe çıkarıldıkları tarihte, üretici tarafından öngörülen tüm güvenlik, bakım ve teknik uygunluk koşullarını eksiksiz sağlamak zorundadır. Bu şartların sağlanmadığı durumlarda hem can güvenliği hem de tüketici hakları ciddi risk altına girmektedir.



Bu nedenle Makina Mühendisleri Odası, kullanılmış araç satın almayı düşünen tüketicilere aşağıdaki hususları özellikle tavsiye etmektedir:



• Aracın üretildiği ülkede “Garanti Süresi’’ tüm bakımlarının yetkili bayide ve diğer tüm periyodik bakımlarının zamanında ve üretici standartlarına uygun şekilde yapıldığını gösteren servis kayıtları mutlaka talep edilmelidir.



• Aracın, ihraç edildiği ülkede geçerli yol güvenlik muayenesinden geçmiş olduğuna dair muteber (araç, ülkeye ithal edildiği tarih itibarı ile) belge bulunmalıdır.



• Kilometre (km) bilgisinin; Servis, muayene ve sigorta kayıtları ile uyumlu ve doğrulanabilir olması gerekmektedir.



• Aracın şasi numarası (VIN) üzerinden, üretici tarafından ilan edilmiş herhangi bir geri çağırma (recall) kampanyasının bulunmadığı veya varsa bu kampanyaların üretici talimatlarına uygun şekilde tamamlandığı resmi olarak teyit edilmelidir.



• Aracın, orijinal güvenlik donanımlarını koruduğunu ve tip onayı / homologasyonlarının geçerli olduğunu gösteren üretici veya yetkili temsilci kaynaklı yazılı taahhütname aranmalıdır.



• Aracın sigorta sistemi dışında bırakılmadığı, ağır hasar, perte ayrılma, sel veya yapısal hasar kaydının bulunmadığı belgelenmelidir.



• Aracın, ilgili marka yetkili bayisi tarafından güvenlik ve geri çağırma kontrollerinden geçirildiğine dair yazılı teyit alınmalıdır.

Ayrıca, kullanılmış araç satışı yapanların;



– Tüketiciye asgari 18 ay garanti taahhüdü vermesi,

– Kullanım süresince ortaya çıkabilecek arızalar için yedek parça teminini güvence altına alması,

– Satış sonrası dönemde ortaya çıkabilecek geri çağırma kampanyalarının uygulanacağını yazılı olarak taahhüt etmesi,

tüketici güvenliği açısından asgari bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir.



Trafik güvenliği ve tüketici hakları; İdari kolaylıklarla değil, belgelendirilebilir teknik uygunluk, şeffaf denetim ve satış sonrası sorumluluk anlayışı ile korunabilir.



Makina Mühendisleri Odası; Kamu otoritelerini, satıcıları ve tüketicileri; bilimsel, teknik ve mühendislik esaslarına uygun davranmaya davet etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



KTMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

