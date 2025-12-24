Acımız dinmiyor

Abdullah SUİÇMEZ

Girne’ye bağlı Pınarbaşı’nda meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rifat Gezici’nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl dün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmek üzere 25 Aralık tarihine ertelendi.

Duruşma öncesinde Rifat Gezici’nin annesi, babası, kardeşleri, aile yakınları ve sevenleri mahkeme binası önünde toplanarak adalet çağrısında bulundu.

Gezici ailesine, daha önce trafik kazalarında yakınlarını kaybeden bazı aileler de destek verdi. Mahke-me önünde yapılan açıklamalarda, ölümlü trafik kazalarına ilişkin davaların uzun sürmesi ve zanlıların tutuksuz yargılanmasına tepki gösterildi.

Mahkeme önünde duygusal anlar yaşanırken, Gezici’nin ağabeyinin zanlıyı görmesi üzerine gözyaşla-rına hâkim olamadığı gözlemlendi.

“Bu acı tarif edilemez”

Baba Mehmet Gezici ise yaptığı açıklamada, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu, adaletin ge-cikmeden tecelli etmesini beklediklerini ifade etti.

Öte yandan, mahkeme önünde toplanan ve benzer acılar yaşamış aileler de basına açıklama yaparak, ölümlü trafik kazası sanıklarının kefaletle serbest bırakılmasına ve uzun yargılama süreçlerine karşı olduklarını ifade etti. Açıklamalarda, caydırıcı cezalar verilmesi ve adaletin gecikmeden sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu

Pınarbaşı’nda 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen kazada, İbrahim Tımbıl yönetimindeki RA 728 plakalı salon araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden yolun sağında bulunan bir ikametgâha dönüş yapmak istediği esnada, karşı istikametten aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde gelen Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle salon araç savrulurken, motosiklet yolun sağından çıkarak boş bir araziye savruldu.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Rifat Gezici ile araç sürücüsü İbrahim Tımbıl, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gezici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ya-şamını yitirirken, Tımbıl tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Tutuklanan Tımbıl, 19 Mayıs tarihinde mahkeme tarafından belirlenen 50 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıl-dı.

Dava ertelendi

Zanlı İbrahim Tımbıl dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sev-kine ilişkin ilk duruşma kapsamında dinlendi. Zanlı avukatının ek süre talebi üzerine dava ileri bir tarihe ertelendi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025, 09:55