476 sürücü rapor edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında önceki gece19.00 -24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde kontrol edilen bin 680 sürücüden 476’sına ceza yazıldı.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, toplam bin 260 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 100’ü yasal hız sınırı üzerinde, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 49’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34’ü seyrüsefer ruhsatsız, 11’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımak (korsan taksi) olmak üzere toplam 345 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir sürücü tutuklandı ve 48 araç trafikten men edildi.



İskele’de 131 sürücüye ceza yazıldı

İskele’de trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 420 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 70’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 131 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 18 araç ise trafikten men edildi.