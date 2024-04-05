79 gün sonra  yargı önünde

Suna ERDEN

Girne’de süratli ve dikkatsiz araç kullanarak kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak; 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in olay yerinde, 21 yaşındaki Büşra Yavuz’un hastanede ölümüne, 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın ise yaralanmasına neden olan sürücü Gökmen Güniken dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı davaları hazır oluncaya kadar 79 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, kazanın 23 Mart 2024 tarihinde saat 17.00’de Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini hatırlattı.

Polis, yönetimindeki CS366 plakalı aracı aşırı süratli ve dikkatsiz süren Gökmen Güniken’in, önündeki YA 147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Polis, zanlının YA 147 plakalı aracın sağ tekerine çaparak, kaldırıma çıktığını açıkladı. Polis, zanlının önce kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca ardından, yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi.

Polis, yaya Cihan Yükselin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’nın yaralandığını belirtti.

Polis, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığını açıkladı.

Polis, Yavuz’un daha sonra YDÜ Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakıma alındığını belirtti.

Büşra hayatını kaybetti

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre zarfında YDÜ Hastanesi'nde tedavi gören Yavuz’un 1 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Hız var, alkol be uyuşturucu yok

Polis, yapılan analiz sonucu zanlının kanında alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığını belirtti. Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü Gökmen Güniken’in aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğünü söyledi.

Polis, hız tespitiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ölen şahısların ailelerin tepkili olduğunu, işlenen suçun ciddi ve ağır olduğunu söyledi. Polis, zanlının can güvenliği ve davalarında hazır olması için tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 79 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine karar verdi.