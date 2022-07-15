490 bin lira kayıp

Lefkoşa’da pazarlamacı olarak çalıştığı iş yerinden satmak için aldığı 20 cep telefonunun parasını çaldığı iddia edilen Mehmet Emre İmran şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 490 bin TL değerindeki 20 adet iPhone marka cep telefonunu sattığı, parasını ise çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren FGÖ Trading LTD. isimli şirkette çalışan Mehmet Emre İmran’ın

4 Temmuz 2022 tarihinde pazarlamak için mal sahibinden almış olduğu 490 bin TL değerindeki 20 adet iPhone marka cep telefonunu sattığını ancak parasını şirket hesabına yatırmayarak çaldığını açıkladı.

Polis, olayın 13 Temmuz 2022 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu açıkladı. Polis, cep telefonlarına karşılık alınan paranın akıbetinin de araştırılacağını ifade ederek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında 7 yıla kadar hapis öngören müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

