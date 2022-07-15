İki genç hırsız

Lefkoşa’ya bağlı Cihangir köyünde yalnız yaşayan bir kadının evine girdikleri iddia edilen biri 18 diğeri 19 yaşındaki iki zanlı tutuklandı. Kemal Celal (19) ve Mehmet Gazi Yeyran (18) isimli zanlıların evin klimalarını söktüğü, bakır tencereleri, çeşmeleri hatta şofbeni çaldıkları belirtildi. Zanlıların çaldıkları eşyalardan klima ünitelerini hurdacıya sattıkları açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların 2022 yılı Mayıs ve Haziran ayları arasında Cihangir köyünde yaşayan Esin Çelebi'nin

(K-55) Çıkmaz Sokak üzerinde bulunan evine girdiklerini söyledi. Polis memuru, demir bahçe kapısının asma kilidini sert bir cisimle kırdıktan sonra önce avluya daha sonra eve giren zanlıların 2 adet klima dış ve iç üniteleri, 7 adet alüminyum çerçeveli sineklik teli, 5 adet bakır tencere, 2 adet lavabo çeşmesi ve gazlı şofben çaldıklarını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlılardan Yeyran’ın 28 Mayıs 2022 tarihinde Minareliköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine bin 50 lira karşılığında 2 adet klima motoru sattığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların birlikte karakola celp edildiklerinde işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

