Lefkoşa’da sabaha karşı alkollü bir şekilde araç kullanan 28 yaşındaki Murat Cem Çolak kaza yaptı. Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücü yoldan çıkarak önce bordür taşlarına, daha sonra kaldırım üzerinde bulunan 7 adet demir çubuk ile camlı reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonuç yaralanan olmazken, sürücünün 232 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle toplan 67 bin 500 TL maddi zarar oluştu.



Tehlikeli sürdü

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 05.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki KC 262 plakalı araç ile tehlikeli ve süratli şekilde seyreden Murat Cem Çolak, Modelist giyim mağazası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Çolak, yolun solundan çıkıp önce bordür taşlarına, daha sonra kaldırım üzerinde bulunan 7 adet demir çubuk ile camlı reklam tabelasına çarparak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Murat Cem Çolak gözaltına alındı. Çolak’ın kaza esnasında 232 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçta 40 bin, reklam tabelasında 25 bin, demir çubuklarda ise 2 bin 500 TL hasar oluştu.