Komite görevini tamamladı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yas Tasarısını oy çokluğuyla onaylayarak Meclis Genel Kurulu’na sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Verilen bilgiye göre komite, gündeminde bulunan “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine başladı. Ardından “Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşen Komite, tasarıyı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanı Osman Korahan ile TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Maliye Bakanlığı'ndan yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini komiteye aktardılar.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ve Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Devrim Barçın da katıldı.

